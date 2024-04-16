Япония хочет сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

«В области энергетики японское правительство заявило о намерении поэтапно отказаться от зависимости от российской энергоносителей, включая уголь и нефть, минимизируя при этом негативное влияние на жизнь населения и бизнес. Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как “Сахалин-1” и “Сахалин-2”, в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — отмечается в докладе.