Япония хочет сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

«В области энергетики японское правительство заявило о намерении поэтапно отказаться от зависимости от российской энергоносителей, включая уголь и нефть, минимизируя при этом негативное влияние на жизнь населения и бизнес. Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как “Сахалин-1” и “Сахалин-2”, в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — отмечается в докладе.
«В этом контексте торговля между Японией и Россией в 2023 году сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом. Из-за санкционных мер Японии экспорт из РФ в Японию уменьшился на 47,2% по сравнению с годом ранее, а экспорт из Японии в Россию сократился на 34,5%», — уточняется в «Синей книге по дипломатии» МИД.
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» стало российское юрлицо — ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли «Новатэку». Крупнейший участник нового оператора — «Газпром» с долей 50%.
Президент РФ в октябре 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта «Сахалин-1», которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в «Сахалине-1» соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.