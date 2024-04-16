В Швейцарии объяснили подход к конфискации активов России

В EAER также сообщили РБК, что на сегодняшний день общий объем резервов и активов ЦБ, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд швейцарских франков. Эти средства обездвижены, а не заморожены — то есть, с ними запрещены любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков — эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.