В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин

«Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала», — написал он.
«В Вашингтоне заявили, что это принципиальный вопрос <…>, хотя он и его союзники по НАТО даже не собирались в ближайшее время давать Украине возможность вступить в альянс», — добавил он.
По мнению Грэма, конфликта можно было бы избежать, будь у мировых лидеров более четкое понимание реального баланса сил или если бы они были смелее в политическом отношении. Когда же переговоры начнутся спустя несколько лет боевых действий, на повестке дня, по его словам, окажутся два вопроса: территории и гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, мы лишь защищаем своих людей.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.