В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин

По мнению Грэма, конфликта можно было бы избежать, будь у мировых лидеров более четкое понимание реального баланса сил или если бы они были смелее в политическом отношении. Когда же переговоры начнутся спустя несколько лет боевых действий, на повестке дня, по его словам, окажутся два вопроса: территории и гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий.