10-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет в двухдневном режиме

В первый день депутаты рассмотрят пять кандидатур для назначения на должности мировых судей и две кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Кроме того, на сессии подведут итоги областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования по реализации социально значимых проектов. Также депутаты рассмотрят изменения в закон «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», которые дадут возможность дополнительно поощрять наиболее активных правозащитников. В повестку апрельской сессии включены законопроекты, направленные на социальную поддержку семей с детьми, и проекты законов, приводящих региональное законодательство в соответствие федеральному. В первом чтении будут рассматриваться изменения в стратегию социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба ЗС.