Спас танки и получил контузию: военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество в зоне СВО

Майор Евгений Опре — военнослужащий учебного центра ВВО в Хабаровском крае. Он убыл в зону СВО в составе мотострелковой роты, которая участвовала в наступлении на одном из направлений. Выполняя боевую задачу, Евгений получил контузию, но не оставил своих сослуживцев.