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Спас танки и получил контузию: военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество в зоне СВО

Майор Евгений Опре из Хабаровского края спас танки от уничтожения в зоне СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Евгений Опре проявил мужество и героизм в ходе СВО. Его смелость позволила сохранить военную технику и добиться продвижения ВС РФ на одном из направлений. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Майор Евгений Опре — военнослужащий учебного центра ВВО в Хабаровском крае. Он убыл в зону СВО в составе мотострелковой роты, которая участвовала в наступлении на одном из направлений. Выполняя боевую задачу, Евгений получил контузию, но не оставил своих сослуживцев.

Позже майор возглавил подразделение, которому пришлось вступить в бой с превосходящим по силе противником. Под шквалом пуль Евгений Опре смог эвакуировать два подбитых танка из лесополосы. Ему помогли сослуживцы, которые прикрывали майора огнем по врагам.