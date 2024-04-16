Спас танки и получил контузию: военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество в зоне СВО

Евгений Опре проявил мужество и героизм в ходе СВО. Его смелость позволила сохранить военную технику и добиться продвижения ВС РФ на одном из направлений. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Майор Евгений Опре — военнослужащий учебного центра ВВО в Хабаровском крае. Он убыл в зону СВО в составе мотострелковой роты, которая участвовала в наступлении на одном из направлений. Выполняя боевую задачу, Евгений получил контузию, но не оставил своих сослуживцев.
Позже майор возглавил подразделение, которому пришлось вступить в бой с превосходящим по силе противником. Под шквалом пуль Евгений Опре смог эвакуировать два подбитых танка из лесополосы. Ему помогли сослуживцы, которые прикрывали майора огнем по врагам.