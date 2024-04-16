Попавший в смертельное ДТП омский чиновник Добрых вышел на работу

Первый замминистра труда и соцразвития Омской области Сергей Добрых, вероятно, вышел на работу.
Журналисты Нового Омска заметили, что его подпись стала появляться под документами ведомства. Так, первый документ за подписью перзама опубликован на портале правовой информации 2 апреля — через 1,5 месяца после аварии. 15 апреля — еще один.
В министерстве труда и социального развития Омской области «КП Омск» эту информацию подтвердили — Сергей Добрых действительно вышел на работу.
Напомним: 14 февраля служебный автомобиль Добрых попал в ДТП по дороге в Муромцево, куда чиновник ехал по работе. На месте погиб его водитель, пассажиров другого авто госпитализировали. Сам Добрых тогда сломал челюсть.