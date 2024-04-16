Очередную партию гуманитарного груза передали власти Приморья для участников СВО

Губернатор Приморья Олег Кожемяко доставил гуманитарный груз для участников СВО в Ростовскую область. В дальнейшем тепловизионные прицелы, монокуляры отправят на передовую в приморские соединения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Для бойцов специально собрала около 100 тепловизионных прицелов и столько же монокуляров, помимо это приморские военнослужащие получат приборы для наблюдения на дальних дистанциях, транспортеры «Кабан» для доставки грузов и вывоза раненых.
«Поставки будем постоянно обновлять, чтобы ежемесячно шли грузы, которые очень нужны нашим войскам для победы. Чтобы все ребята, которые сейчас на передовой, чувствовали поддержку тыла», — поделился губернатор края.
В Ростове-на-Дону Олег Кожемяко также встретился с земляками, которые проходят лечение в здешнем военном госпитале, пожелал им скорейшего выздоровления и предложил после службы присоединиться к отряду «Тигр-правопорядок».