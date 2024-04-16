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Игорь Украинцев предложил заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте

По его мнению, Новосибирск нужно «развернуть» от автомобилистов к пешеходам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев, представляя свою программу по развитию мегаполиса на сессии горсовета, предложил «развернуть» город от автомобилистов в сторону пешеходов..

По его словам, не секрет, что в настоящий момент приоритет в городе отдаётся автомобилистам и их удобству и комфорту, нежели людям без машин. Об этом свидетельствуют и масштабные стройки, как развязка на площади Труда, и в принципе качество проезжей части в сравнении с тротуарами.

«По тротуарам ходить не возможно. Просто выйдите из мэрии. Прекрасное качество дороги, но посмотрите в каком состоянии тротуар, остановка общественного транспорта! И так везде за исключением “островка счастья” возле областного правительства», — рассказал Украинцев.

По его словам, городским властям при принятии важных инфраструктурных решений необходимо в первую очередь думать о пешеходах и пассажирах общественного транспорта. Что касается последнего, то здесь, считает Украинцев, приоритет стоит отдать рельсовому транспорту, а также создать удобную модель пересадок для пассажиров.

«Скажу ещё одну революционную вещь: переходя к пешеходизации, мы должны заморозить тарифы на общественный транспорт, параллельно обновляя подвижной состав», — добавил кандидат в мэры.

Кроме того, кандидат Украинцев предложил окончательно сделать улицу Ленина пешеходной и запретить парковку машин на площади Ленина.

Также в своей программе он уделил внимание сферам образования и городской застройки, в том числе, единому дизайн-коду.
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