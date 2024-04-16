Игорь Украинцев предложил заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте

Кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев, представляя свою программу по развитию мегаполиса на сессии горсовета, предложил «развернуть» город от автомобилистов в сторону пешеходов..
По его словам, не секрет, что в настоящий момент приоритет в городе отдаётся автомобилистам и их удобству и комфорту, нежели людям без машин. Об этом свидетельствуют и масштабные стройки, как развязка на площади Труда, и в принципе качество проезжей части в сравнении с тротуарами.
«По тротуарам ходить не возможно. Просто выйдите из мэрии. Прекрасное качество дороги, но посмотрите в каком состоянии тротуар, остановка общественного транспорта! И так везде за исключением “островка счастья” возле областного правительства», — рассказал Украинцев.
«Скажу ещё одну революционную вещь: переходя к пешеходизации, мы должны заморозить тарифы на общественный транспорт, параллельно обновляя подвижной состав», — добавил кандидат в мэры.
Кроме того, кандидат Украинцев предложил окончательно сделать улицу Ленина пешеходной и запретить парковку машин на площади Ленина.
Также в своей программе он уделил внимание сферам образования и городской застройки, в том числе, единому дизайн-коду.
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