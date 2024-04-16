Игорь Украинцев предложил заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте

По его словам, не секрет, что в настоящий момент приоритет в городе отдаётся автомобилистам и их удобству и комфорту, нежели людям без машин. Об этом свидетельствуют и масштабные стройки, как развязка на площади Труда, и в принципе качество проезжей части в сравнении с тротуарами.