В Иркутске становится меньше мигрантов. В мэрии рассказали, почему

Текущую миграционную ситуацию в Иркутске обсудили на пленарном заседании Общественной палаты города седьмого созыва, сообщает ИА «ТК Город».
«В целом с этого года полицейские значительно активизировали работу по установлению иностранцев, незаконно находящихся в стране, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В первом квартале 2024 года наблюдается снижение на 20% иностранных граждан, поставленных на первичный миграционный учет. Из них количество трудовых мигрантов уменьшилось на 40%. Также правоохранители отметили снижение в текущем году количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами, на 45%».
При этом, как уточнил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» Дмитрий Лаврентьев, за три месяца текущего года «был установлен 1171 факт нарушения миграционного законодательства, что на 11% больше, чем в прошлом году. 207 иностранцев выдворены из страны».