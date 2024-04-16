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В Иркутске становится меньше мигрантов. В мэрии рассказали, почему

По всей России после теракта в подмосковном Красногорске власти пристальное внимание стали уделять проблемам мигрантов. Иркутская область — не исключение. Тем более, что для нашего региона это вопрос особый — в прошлом году у нас резко — на 14% — выросло количество преступлений, совершенных иностранцами.

Источник: ГУ МВД

Текущую миграционную ситуацию в Иркутске обсудили на пленарном заседании Общественной палаты города седьмого созыва, сообщает ИА «ТК Город».

«В целом с этого года полицейские значительно активизировали работу по установлению иностранцев, незаконно находящихся в стране, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В первом квартале 2024 года наблюдается снижение на 20% иностранных граждан, поставленных на первичный миграционный учет. Из них количество трудовых мигрантов уменьшилось на 40%. Также правоохранители отметили снижение в текущем году количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами, на 45%».

При этом, как уточнил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» Дмитрий Лаврентьев, за три месяца текущего года «был установлен 1171 факт нарушения миграционного законодательства, что на 11% больше, чем в прошлом году. 207 иностранцев выдворены из страны».