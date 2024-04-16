В Иркутске становится меньше мигрантов. В мэрии рассказали, почему

«В целом с этого года полицейские значительно активизировали работу по установлению иностранцев, незаконно находящихся в стране, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В первом квартале 2024 года наблюдается снижение на 20% иностранных граждан, поставленных на первичный миграционный учет. Из них количество трудовых мигрантов уменьшилось на 40%. Также правоохранители отметили снижение в текущем году количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами, на 45%».