«Народ — источник власти»: Михаил Дегтярев нацелил глав районов на качественную подготовку к выборам в Законодательную Думу Хабаровского края

Как итог, голосование в регионе прошло чисто, открыто и без нарушений. Чтобы держать эту планку губернатор Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов. Главной темой встречи стала подготовка к предстоящей избирательной кампании в Законодательную Думу Хабаровского края.
"Прошли выборы президента Российской Федерации. Наш край показал рекордные результаты за Владимира Владимировича Путина, — обратился ко всем собравшимся губернатор Михаил Дегтярев.
В своем обращении он отметил, что люди приняли решение быть вместе с национальным лидером. Результат рекордный, исторический — более 80%.
«Благодарю всех избирателей, местные органы власти, вас за то, что выборы прошли легитимно, без нарушений, открыто, но нам надо готовиться к кампании, которая касается каждого жителя Хабаровского края. Это выборы депутатов в Законодательную Думу Хабаровского края, это крупнейшие парламенты городов, районов, в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Крупнейшие кампании, которые потребуют от нас, чтобы большинство жителей края пришли, высказались, проголосовали за партии, за кандидатов по округам», — сказал Михаил Дегтярев.
Единый день голосования назначен на 8 сентября. Обновится не только состав городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, собраний депутатов ряда районов и советов депутатов отдельных поселений. Жители города Юности и Амурского района выберут глав.
«Народ — источник власти по Конституции, поэтому я предлагаю сегодня обсудить подготовку к избирательной кампании в краевую Думу. Это будет важнейшая кампания. На ближайшие пять лет состав краевого парламента будет сформирован и от этого зависит пять развития нашего края», — сообщил глава региона.
Федеральные и региональные политологи и эксперты еще в середине марта, сразу же после голосования за президента РФ, единогласно отмечали, что Дальний Восток сплотил граждан вокруг политики президента по защите национальных интересов России. Сами же жители заметили, что эти трехдневные выборы стали по-настоящему «семейными». Приходить на участки с детьми и родными стало модным. От молодых не отставали и пенсионеры, проявляя свою гражданскую активность.
Ранее обыденное голосование на этот раз проходило в праздничной обстановке, к тому же все, кто приходил на участки, участвовал в викторине.
«Дальний Восток перестал быть оппозиционным. Уровень доверия к федеральной власти и президенту за последние три года сравнялся общероссийскими показателями. Явка во всех регионах выше, чем в 2018 году» — отметил тогда Павел Наливайко, дальневосточный политолог.
Стоит напомнить, что президент Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За последние 10 лет федеральный центр обеспечил серьезный скачок в развитии территории.
Внедрение таких программ, как: «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», а также поддержка с помощью федеральных средств способствовали развитию экономики региона и улучшению жизни местных жителей. Расширение социальной инфраструктуры, развитие транспортных связей и поддержка предприятий — все это сыграло свою роль в повышении доверия и лояльности избирателей к власти.
Только в 2023 году на поддержку ДФО из федерального бюджета было направлено 63 миллиарда рублей. Такие инвестиции являются важными шагами для развития Дальнего Востока и улучшения качества жизни людей, проживающих в этом регионе. И это, безусловно, повлияло на доверие и лояльность избирателей в регионе.
Сегодня многие эксперты отмечают, что более пяти лет ключевые законодательные органы края и крупных городов фактически формировались на протесте. К власти приходили люди, не имеющие компетенций и целей работать на благо людей. Теперь же конструктивные настроения вернулись в повестку Хабаровского края и в сентябре жители региона смогут сделать выбор основываясь не на злости и обиде, а настрое на конструктивное развитие региона.