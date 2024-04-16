«Народ — источник власти»: Михаил Дегтярев нацелил глав районов на качественную подготовку к выборам в Законодательную Думу Хабаровского края

«Благодарю всех избирателей, местные органы власти, вас за то, что выборы прошли легитимно, без нарушений, открыто, но нам надо готовиться к кампании, которая касается каждого жителя Хабаровского края. Это выборы депутатов в Законодательную Думу Хабаровского края, это крупнейшие парламенты городов, районов, в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Крупнейшие кампании, которые потребуют от нас, чтобы большинство жителей края пришли, высказались, проголосовали за партии, за кандидатов по округам», — сказал Михаил Дегтярев.