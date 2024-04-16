Кандидата на пост мэра Новосибирска Украинцева назвали двоечником

«По иронии судьбы, вы сейчас получили оценку ниже “тройки”, и если бы поправка была принята, то конкурс бы вообще не состоялся. Как вы считаете, какой мэр лучше — “мэр-двоечник”, которого оценила конкурсная комиссия, или мэр, которого выбрали на общенародных выборах горожане?», — спросил депутат.