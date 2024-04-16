Посмертно наградили орденом Мужества: боец из Заларинского района погиб в зоне СВО

Накануне прошло прощание с погибшим военнослужащим Виталием Петроченко из поселка Залари. Об этом сообщает глава Заларинского района Владимир Самойлович в своем телеграм-канале.
Сибиряк отправился в зону проведения спецоперации 29 сентября 2022 года. Военную службу проходил во взводе по подвозу боеприпасов роты материального обеспечения.
Так сложилось, что во время выполнения боевого задания Виталия серьезно ранили. Травмы были несовместимые с жизнью.
— За свое мужество, отвагу и бесстрашие Виталий Петроченко награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени, 6 июля 2023 года ему присвоили звание «Ветеран боевых действий», а также посмертно наградили орденом Мужества, — говорит глава района.