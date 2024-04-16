Посмертно наградили орденом Мужества: боец из Заларинского района погиб в зоне СВО

— За свое мужество, отвагу и бесстрашие Виталий Петроченко награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени, 6 июля 2023 года ему присвоили звание «Ветеран боевых действий», а также посмертно наградили орденом Мужества, — говорит глава района.