Остались два брата и младшая сестра: военнослужащий из Зиминского района погиб в зоне СВО

Владимир родился в Тулуне 15 апреля 2004 года. У него есть младшая сестра и два брата. Обучался сибиряк в специальной школе-интернате в поселке Квиток. В 2020 году поступил в Профессиональное училище № 39 в поселке Центральный Хазан по профессии «Плотник».