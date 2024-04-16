Остались два брата и младшая сестра: военнослужащий из Зиминского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Зиминского района Владимир Лыткин погиб в зоне СВО. Администрация района, дума, совет ветеранов выражают соболезнования родным и близким сибиряка. Об этом сообщают в районной администрации.
Владимир родился в Тулуне 15 апреля 2004 года. У него есть младшая сестра и два брата. Обучался сибиряк в специальной школе-интернате в поселке Квиток. В 2020 году поступил в Профессиональное училище № 39 в поселке Центральный Хазан по профессии «Плотник».
После чего поступил на повторное обучение по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
Обучаясь на втором курсе, сибиряк принял решение заключить контракт с министерством обороны России. В ноябре 2023 года он отправился в зону СВО.
20 февраля 2024 года Владимир погиб во время выполнения задания на территории Донецкой Народной Республики.
— Несмотря на непростую судьбу, Владимир любил жизнь, был добрым и отзывчивым парнем, надежным товарищем. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев приносит глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Лыткина, — говорят в администрации.