25 новых школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

«Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению Президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест», — отметил и.о. директора департамента развития инфраструктуры Марлен Касенов.