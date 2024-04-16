Reuters: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки — снятие препятствий для агроэкспорта — так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, но основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.