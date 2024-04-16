Заседание «Стратегического диалога» США и Молдовы пройдет на неделе в Вашингтоне

В рамках подготовки к этому мероприятию молдавский МИД провел в Кищиневе вторую Платформу гражданского общества стратегического диалога США-Молдова, отметили в посольстве, подчеркнув, что это «форум для неправительственных организаций, на котором они могут дать свои откровенные советы о том, как мы можем укрепить отношения между США и Молдовой в ближайшие годы».