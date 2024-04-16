Заседание «Стратегического диалога» США и Молдовы пройдет на неделе в Вашингтоне

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Заседание в рамках «Стратегического диалога» США и Молдовы пройдет на этой неделе в Вашингтоне, сообщили в американском посольстве.
«Министр иностранных дел Попшой, посол Логсдон и ряд других высокопоставленных должностных лиц США и Молдовы встретятся в Вашингтоне для участия в нашем ежегодном Стратегическом диалоге, в ходе которого мы будем добиваться прогресса по основным вопросам американо-молдавских отношений», — говорится в сообщении.
В рамках подготовки к этому мероприятию молдавский МИД провел в Кищиневе вторую Платформу гражданского общества стратегического диалога США-Молдова, отметили в посольстве, подчеркнув, что это «форум для неправительственных организаций, на котором они могут дать свои откровенные советы о том, как мы можем укрепить отношения между США и Молдовой в ближайшие годы».
«Запущенная в прошлом году, Платформа усиливает голоса гражданского общества и стала неотъемлемой частью нашего Стратегического диалога», — также заявили в посольстве США.
Стратегический диалог Молдова-США был запущен в 2014 году, а через три года из-за изменения в Молдове политической ситуации, прерван. Платформа возобновила работу в 2022 году. Заседания проходят раз в год.предыдущее состоялось 15 марта 2023 года в Кишиневе, с участием тогдашнего министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску и первого заместителя помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана.