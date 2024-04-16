Юрий Швыткин вручил государственную награду участнику СВО

Поддержка близких, письма, посылки очень важны нашим бойцам, отмечает Юрий Николаевич: «Полностью согласен с Алексеем, что там, за ленточкой, помогают тёплые весточки от семьи и коллег, которые не забывают. Ещё несколько свердловчан сегодня получили удостоверения ветерана боевых действий. Некоторые пришли с родными и близкими. Такая поддержка очень важна. Поговорили с ними о возможных проблемах, которые требуют моего участия. Все вопросы взял под личный контроль».