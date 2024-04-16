Юрий Швыткин вручил государственную награду участнику СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин встретился с бойцами, вернувшимися из зоны СВО. Парламентарий, в ходе встречи, вручил Алексею Казанцеву государственную награду — медаль Луки Крымского.
В составе медицинского отряда в качестве врача-добровольца он отправился в военно-полевой госпиталь ЛНР спасать жизни бойцов.
Поддержка близких, письма, посылки очень важны нашим бойцам, отмечает Юрий Николаевич: «Полностью согласен с Алексеем, что там, за ленточкой, помогают тёплые весточки от семьи и коллег, которые не забывают. Ещё несколько свердловчан сегодня получили удостоверения ветерана боевых действий. Некоторые пришли с родными и близкими. Такая поддержка очень важна. Поговорили с ними о возможных проблемах, которые требуют моего участия. Все вопросы взял под личный контроль».
Отметим, поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетов Народной программы.