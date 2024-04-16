Омский губернатор Хоценко назвал число проголосовавших за объекты благоустройства

Так, уже более 100 тысяч жителей региона сделали свой выбор. Рейтинговое голосование проводится на федеральной платформе 55.gorodsreda.ru в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».
«Жители Омской области демонстрируют активную поддержку и участие в проекте по благоустройству региона. Каждый голос важен, и каждый шаг приближает нас к лучшему будущему Омской области», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, для участия в голосовании нужно перейти на сайт 55.gorodsreda.ru или воспользоваться удобной платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», чтобы выбрать ту территорию, которая кажется наиболее значимой. Также жители могут проголосовать лично, посетив один из пунктов голосования в ТЦ «Омский», ТЦ «Каскад», ТЦ «Континент», ТК «Парк» и ТК «Терминал».
Отметим, что голосование продлится до 30 апреля 2024 г.