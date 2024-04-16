Омский губернатор Хоценко назвал число проголосовавших за объекты благоустройства

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, для участия в голосовании нужно перейти на сайт 55.gorodsreda.ru или воспользоваться удобной платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», чтобы выбрать ту территорию, которая кажется наиболее значимой. Также жители могут проголосовать лично, посетив один из пунктов голосования в ТЦ «Омский», ТЦ «Каскад», ТЦ «Континент», ТК «Парк» и ТК «Терминал».