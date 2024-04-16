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Губернатор Махонин поручил отремонтировать все стационары в Пермском крае

Эта работа должна быть выполнена до 2030 года.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил отремонтировать все стационары в Пермском крае.

Такая задача была озвучена во время ежегодного послания главы региона.

«Ставлю задачу краевому минздраву совместно с минстроем до 2030 года провести комплексные капитальные ремонты во всех стационарах Пермского края и продолжить благоустройство больничных дворов».

сказал губернатор

Ранее perm.aif.ru писал, что глава региона Махонин озвучил сроки начала строительства межвузовского кампуса в Перми. По словам губернатора, подрядчик выйдет на площадку в 2024 году. Проектирование объекта завершается.