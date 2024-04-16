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Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска.

Новость

Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек. В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники.

Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.