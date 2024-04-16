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Во время голосования за мэра Новосибирска испортили 2 бюллетеня

Во вторник, 16 апреля, состоялись выборы мэра города.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске во время тайного голосования за нового градоначальника испортили 2 бюллетеня. Об этом написал портал Сиб.фм.

Во вторник, 16 апреля, состоялись выборы мэра города. Депутаты горсовета с помощью тайного голосования выбрали новую главу Новосибирска. Им стал Максим Кудрявцев.

Во время подсчета голосов обнаружилось, что кто-то испортил 2 бюллетеня. Так, Кудрявцев набрал 40 голосов, а его оппонент Игорь Украинцев всего 3.

Напомним, ранее мы публиковали досье на нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.