Во время голосования за мэра Новосибирска испортили 2 бюллетеня

В Новосибирске во время тайного голосования за нового градоначальника испортили 2 бюллетеня. Об этом написал портал Сиб.фм.
Во вторник, 16 апреля, состоялись выборы мэра города. Депутаты горсовета с помощью тайного голосования выбрали новую главу Новосибирска. Им стал Максим Кудрявцев.
Во время подсчета голосов обнаружилось, что кто-то испортил 2 бюллетеня. Так, Кудрявцев набрал 40 голосов, а его оппонент Игорь Украинцев всего 3.
Напомним, ранее мы публиковали досье на нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.