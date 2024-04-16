От менеджера до депутата Госдумы: кем раньше был новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Максим Кудрявцев стал победителем в конкурсе на должность нового мэра Новосибирска. До этого он работал заместителем губернатора Новосибирской области, а месяц назад подал документы для участия в выборах. Рассказываем, какой до этого была его карьера.

Максим Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в поселке Первомайском Алтайского края. Его родители работали учителями. В 1992 году он окончил школу с серебряной медалью. У него два высших образования: в 1998 году Кудрявцев окончил факультет радиотехники и электроники НГТУ по специальности «конструирование и технология электронных средств», в 2002 — Новосибирскую государственную академию экономики и управления (сейчас НГУЭУ) по специальности «финансы и кредит».

Большая часть карьеры Кудрявцева никак не была связана с публичной жизнью и политикой. Первые десять лет после выпуска из техуниверситета он работал в Горно-Алтайском филиале «Сибирьтелеком». От инженера дорос до директора филиала. В 2009 году он возглавил Омский филиал. С 2011 году компания присоединилась к « Ростелекому », в июне этого же года Кудрявцев стал директором филиала «Сибирь», который объединял 11 сибирских отделений.

Все изменилось в 2015 году, когда Максим Кудрявцев уже непосредственно занялся политикой. В то время он еще находился на посту вице-президента «Ростелекома», а в сентябре стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области VI созыва на непостоянной основе. Год спустя Кудрявцев выиграл первые в истории Новосибирска публичные праймериз «Единой России», а затем стал депутатом Госдумы РФ седьмого созыва. Там он состоял в комитете по информационной политике. В 2018 году он переподгодготовился в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».