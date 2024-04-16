От менеджера до депутата Госдумы: кем раньше был новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Максим Кудрявцев стал победителем в конкурсе на должность нового мэра Новосибирска. До этого он работал заместителем губернатора Новосибирской области, а месяц назад подал документы для участия в выборах. Рассказываем, какой до этого была его карьера.
Максим Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в поселке Первомайском Алтайского края. Его родители работали учителями. В 1992 году он окончил школу с серебряной медалью. У него два высших образования: в 1998 году Кудрявцев окончил факультет радиотехники и электроники НГТУ по специальности «конструирование и технология электронных средств», в 2002 — Новосибирскую государственную академию экономики и управления (сейчас НГУЭУ) по специальности «финансы и кредит».
Большая часть карьеры Кудрявцева никак не была связана с публичной жизнью и политикой. Первые десять лет после выпуска из техуниверситета он работал в Горно-Алтайском филиале «Сибирьтелеком». От инженера дорос до директора филиала. В 2009 году он возглавил Омский филиал. С 2011 году компания присоединилась к «Ростелекому», в июне этого же года Кудрявцев стал директором филиала «Сибирь», который объединял 11 сибирских отделений.
В 2021 году он сложил полномочия и не стал участвовать в новых выборах в палату парламента. C апреля 2022 года он стал заместителем губернатора Новосибирской области, был ответственным за переход муниципальных услуг в электронный формат.
Максим Кудрявцев воспитывает дочь, его супруга работает врачом. Увлекается новый мэр Новосибирска рыбалкой, рафтингом, горными лыжами и плаванием.