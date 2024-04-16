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Президент Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18—19 апреля посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Накануне главы МИД Таджикистана и Узбекистана — Сироджиддин Мухриддин и Бахтиёр Саидов — обсудили в Ташкенте организационные вопросы подготовки к государственному визиту.

В ходе визита президента в Таджикистан будут детально рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.

К визиту также будут приурочены Дни культуры Узбекистана в Таджикистане, они пройдут с 17—20 апреля.

В последний раз Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда президент принимал участие в саммите глав государств Центральной Азии.

Напомним, что в Ташкенте 15 апреля прошла вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». В ней приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Азербайджана.

Шавкат Мирзиеев