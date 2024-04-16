Володин: США разжигают военные конфликты, чтобы избежать дефолта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США инициируют военные конфликты, чтобы поддержать свою экономику. Он напомнил, что дефицит бюджета США в марте достиг $236 млрд, а госдолг превысил $34,65 трлн. По его мнению, страна «привыкла решать свои проблемы за чужой счет».