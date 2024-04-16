Володин: США разжигают военные конфликты, чтобы избежать дефолта

«Сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств», — написал господин Володин, а своем Telegram-канале.
Он отметил, что за четыре последних года величина госдолга по отношению к ВВП увеличилась с 107,2% до 131,5%.
«Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — резюмировал он.
Спикер Госдумы считает, что США «развязали войну на Украине» и провоцируют конфликты на Ближнем Востоке, чтобы отсрочить неизбежный дефолт и сохранить гегемонию. Он подчеркнул, что экономика Евросоюза пострадала из-за конфликта на Украине.
Ранее Счетная палата США предупредила, что при сохранении текущих тенденций доходов и расходов госдолг США превысит 200% ВВП к 2050 году. Министр финансов США Джанет Йеллен называла размер внешнего долга пугающим.