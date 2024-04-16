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Володин: США разжигают военные конфликты, чтобы избежать дефолта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США инициируют военные конфликты, чтобы поддержать свою экономику. Он напомнил, что дефицит бюджета США в марте достиг $236 млрд, а госдолг превысил $34,65 трлн. По его мнению, страна «привыкла решать свои проблемы за чужой счет».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств», — написал господин Володин, а своем Telegram-канале.

Он отметил, что за четыре последних года величина госдолга по отношению к ВВП увеличилась с 107,2% до 131,5%.

«Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — резюмировал он.

Спикер Госдумы считает, что США «развязали войну на Украине» и провоцируют конфликты на Ближнем Востоке, чтобы отсрочить неизбежный дефолт и сохранить гегемонию. Он подчеркнул, что экономика Евросоюза пострадала из-за конфликта на Украине.

Ранее Счетная палата США предупредила, что при сохранении текущих тенденций доходов и расходов госдолг США превысит 200% ВВП к 2050 году. Министр финансов США Джанет Йеллен называла размер внешнего долга пугающим.

Госдума
Володин Вячеслав