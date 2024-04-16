Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

«Ровно 80 лет назад Ялта была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Позади остались голод, лишения, смерти… Глубокие раны нанес враг красивому, уютному, безмятежному курортному городу и его жителям, но ялтинцы не сдались, выстояли и победили», — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что 879 дней оккупации завершились для ялтинцев в праздник Пасхи.
«В очередной раз Свет победил Тьму. Вечная память всем, кто сложил голову в борьбе с врагом, низкий поклон партизанам и подпольщикам, офицерам и рядовым — каждому, кто приближал наш День Победы», — сказано в поздравительном сообщении.
Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма. Ее проводили войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года Войсками Отдельной Приморской армии.