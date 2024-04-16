Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения

«В очередной раз Свет победил Тьму. Вечная память всем, кто сложил голову в борьбе с врагом, низкий поклон партизанам и подпольщикам, офицерам и рядовым — каждому, кто приближал наш День Победы», — сказано в поздравительном сообщении.