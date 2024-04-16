«Свидетель обвинения подтвердил отсутствие состава преступления»: адвокат Натарова

Также, по его словам, в суде установлено, что одновременно с предприятием, которое по мнению следствия осуществляло поставки по «искусственно завышенным ценам», в Игарке работало около 10 других поставщиков. Они выполняли такие же поставки как до, так и во время якобы совершенного преступления. Аналогичный порядок существует и до сегодняшнего дня.