«Свидетель обвинения подтвердил отсутствие состава преступления»: адвокат Натарова

Он подтвердил отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого, сообщил адвокат Александр Хропот.
По словам защитника, свидетель заявил, что многие предприниматели при поставке товаров в Игарку применяют торговую надбавку в размере более 100%. При этом Сергея Натарова обвиняют в том, что он организовал поставку с надбавкой от 10 до 35%.
«Это серьезное доказательство отсутствия вины Сергея Натарова. Свидетель допрошен гособвинителем. Он имеет прямое отношение к закупкам для нужд муниципального предприятия Игарка. Он пояснил, что все закупки с момента создания предприятия постоянно проверялись прокурором сплошным методом и ни одного нарушения ценообразования не было установлено», — пояснил Александр Хропот.
Также, по его словам, в суде установлено, что одновременно с предприятием, которое по мнению следствия осуществляло поставки по «искусственно завышенным ценам», в Игарке работало около 10 других поставщиков. Они выполняли такие же поставки как до, так и во время якобы совершенного преступления. Аналогичный порядок существует и до сегодняшнего дня.