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«Свидетель обвинения подтвердил отсутствие состава преступления»: адвокат Натарова

На суде по уголовному делу депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова выступил свидетель обвинения.

Источник: AP 2023

Он подтвердил отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого, сообщил адвокат Александр Хропот.

По словам защитника, свидетель заявил, что многие предприниматели при поставке товаров в Игарку применяют торговую надбавку в размере более 100%. При этом Сергея Натарова обвиняют в том, что он организовал поставку с надбавкой от 10 до 35%.

«Это серьезное доказательство отсутствия вины Сергея Натарова. Свидетель допрошен гособвинителем. Он имеет прямое отношение к закупкам для нужд муниципального предприятия Игарка. Он пояснил, что все закупки с момента создания предприятия постоянно проверялись прокурором сплошным методом и ни одного нарушения ценообразования не было установлено», — пояснил Александр Хропот.

Также, по его словам, в суде установлено, что одновременно с предприятием, которое по мнению следствия осуществляло поставки по «искусственно завышенным ценам», в Игарке работало около 10 других поставщиков. Они выполняли такие же поставки как до, так и во время якобы совершенного преступления. Аналогичный порядок существует и до сегодняшнего дня.