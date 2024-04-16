Сформированы предложения в стратегию Иркутской области до 2036 года

Проект закона о внесении изменений в стратегию обсуждался на заседаниях всех комитетов и комиссий областного парламента. Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Дмитрий Ружников озвучил предложения, поступившие в результате рассмотрения документа постоянными комитетами и комиссиями. Как было отмечено, к проекту закона всего поступило 27 предложений от членов Стратегического совета региона и депутатов. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на апрельской сессии.
По словам Константина Зайцева, областной закон требует внесения технических и смысловых корректировок, в том числе в связи с новшествами федерального законодательства.
— Все предложения по доработке стратегии будут рассмотрены и отработаны, важна слаженная взаимная работа правительства и Законодательного Собрания региона, — сказал председатель правительства.
Как отметил Александр Ведерников, важно, чтобы стратегия была синхронизирована со стратегией Сибирского Федерального округа, а также документами, принятыми на федеральном уровне. Кроме того, Александр Ведерников обратил внимание на ряд направлений в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Владимира Путина, которые также должны быть отражены в региональной стратегии развития. В том числе, речь идет о запуске новой комплексной программы по охране материнства и здоровья детей, развитии индустриальных технопарков, новых проектах в туристической сфере и другом.
— Нужно создавать новые проекты, рассчитанные на перспективу, которые смогут использовать будущие поколения сибиряков. Пусть наша область станет пионером, и эти прорывные идеи выведут наш регион вперед, помогут территориям развиваться, — сказал Александр Ведерников.