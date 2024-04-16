Сформированы предложения в стратегию Иркутской области до 2036 года

Как отметил Александр Ведерников, важно, чтобы стратегия была синхронизирована со стратегией Сибирского Федерального округа, а также документами, принятыми на федеральном уровне. Кроме того, Александр Ведерников обратил внимание на ряд направлений в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Владимира Путина, которые также должны быть отражены в региональной стратегии развития. В том числе, речь идет о запуске новой комплексной программы по охране материнства и здоровья детей, развитии индустриальных технопарков, новых проектах в туристической сфере и другом.