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Сформированы предложения в стратегию Иркутской области до 2036 года

Стратегический совет рассмотрел предложения в стратегию социально-экономического развития Иркутской области. Заседание прошло под руководством председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова и главы правительства Приангарья Константина Зайцева.

Источник: ТК Город

Проект закона о внесении изменений в стратегию обсуждался на заседаниях всех комитетов и комиссий областного парламента. Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Дмитрий Ружников озвучил предложения, поступившие в результате рассмотрения документа постоянными комитетами и комиссиями. Как было отмечено, к проекту закона всего поступило 27 предложений от членов Стратегического совета региона и депутатов. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на апрельской сессии.

По словам Константина Зайцева, областной закон требует внесения технических и смысловых корректировок, в том числе в связи с новшествами федерального законодательства.

— Все предложения по доработке стратегии будут рассмотрены и отработаны, важна слаженная взаимная работа правительства и Законодательного Собрания региона, — сказал председатель правительства.

Как отметил Александр Ведерников, важно, чтобы стратегия была синхронизирована со стратегией Сибирского Федерального округа, а также документами, принятыми на федеральном уровне. Кроме того, Александр Ведерников обратил внимание на ряд направлений в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Владимира Путина, которые также должны быть отражены в региональной стратегии развития. В том числе, речь идет о запуске новой комплексной программы по охране материнства и здоровья детей, развитии индустриальных технопарков, новых проектах в туристической сфере и другом.

Александр Ведерников подчеркнул, что в стратегии должны найти свое место смелые, прорывные проекты.

— Нужно создавать новые проекты, рассчитанные на перспективу, которые смогут использовать будущие поколения сибиряков. Пусть наша область станет пионером, и эти прорывные идеи выведут наш регион вперед, помогут территориям развиваться, — сказал Александр Ведерников.