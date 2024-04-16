Лукашенко проводит совещание по развитию села

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, пишет Telegram-канал Пул Первого.
«Формат такой же — как и неделю назад, когда была ревизия вопросов в промышленности. Собственно, тогда президент и поручил организовать похожее большое обсуждение по АПК», — говорится в сообщении.
Сегодня во Дворце Независимости своим видением ситуации поделятся чиновники, которые отвечают за это направление, а также главы регионов и руководители контролирующих органов.