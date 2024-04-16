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Лукашенко проводит совещание по развитию села

Формат большого совещания с участием широкого круга чиновников и ответственных лиц был недавно отработан на совещании по развитию промышленности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, пишет Telegram-канал Пул Первого.

«Формат такой же — как и неделю назад, когда была ревизия вопросов в промышленности. Собственно, тогда президент и поручил организовать похожее большое обсуждение по АПК», — говорится в сообщении.

Сегодня во Дворце Независимости своим видением ситуации поделятся чиновники, которые отвечают за это направление, а также главы регионов и руководители контролирующих органов.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство