Фонд Нурсултана Назарбаева ответил на обвинения в дискредитации властей Казахстана

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Фонд Нурсултана Назарбаева опроверг обвинения в дискредитации власти в Казахстане.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о якобы проводимой Фондом Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки на фоне паводков в Казахстане. Некоторые медийные лица также выступили с необоснованными обвинениями, говорится в заявлении Фонда.
По мнению представителей фонда, информация, «опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами», которые также выступили с необоснованными обвинениями.
«Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований».
Фонд акцентирует важность предоставления обществу честной и достоверной информации, добавили в фонде.
«Деятельность Фонда Нурсултана Назарбаева не носит ни политического, ни информационно-манипулятивного характера».
Работа Фонда направлена исключительно на развитие социальных проектов и гражданских инициатив, поддержку казахстанской молодежи, оказание благотворительной помощи.
«Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать главу государства Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. Первый президент так же, как и многие граждане нашей страны, сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков».
Администрация фонда подчеркнула, что поддерживает усилия президента и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны.
Фонд Нурсултана Назарбаева был среди первых, кто оказал финансовую помощь, перечислив денежные средства для поддержки жителей пострадавших областей.