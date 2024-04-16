Фонд Нурсултана Назарбаева ответил на обвинения в дискредитации властей Казахстана

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о якобы проводимой Фондом Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки на фоне паводков в Казахстане. Некоторые медийные лица также выступили с необоснованными обвинениями, говорится в заявлении Фонда.