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Фонд Нурсултана Назарбаева ответил на обвинения в дискредитации властей Казахстана

Сложная паводковая ситуация дала пищу для фейков и манипуляций в медиапространстве.

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Фонд Нурсултана Назарбаева опроверг обвинения в дискредитации власти в Казахстане.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о якобы проводимой Фондом Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки на фоне паводков в Казахстане. Некоторые медийные лица также выступили с необоснованными обвинениями, говорится в заявлении Фонда.

По мнению представителей фонда, информация, «опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами», которые также выступили с необоснованными обвинениями.

«Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований».

подчеркивается в заявлении.

Фонд акцентирует важность предоставления обществу честной и достоверной информации, добавили в фонде.

«Деятельность Фонда Нурсултана Назарбаева не носит ни политического, ни информационно-манипулятивного характера».

акцентировали в заявлении.

Работа Фонда направлена исключительно на развитие социальных проектов и гражданских инициатив, поддержку казахстанской молодежи, оказание благотворительной помощи.

«Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать главу государства Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. Первый президент так же, как и многие граждане нашей страны, сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков».

подчеркнули в фонде.

Администрация фонда подчеркнула, что поддерживает усилия президента и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны.

Фонд Нурсултана Назарбаева был среди первых, кто оказал финансовую помощь, перечислив денежные средства для поддержки жителей пострадавших областей.