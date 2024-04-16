Глава КНР предложил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине

В начале марта журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украине в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».