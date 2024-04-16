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Глава КНР предложил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее предложение он озвучил в ходе встречи в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает агентство Xinhua.

Источник: РИА "Новости"

Китайский лидер призвал в первую очередь позаботиться о поддержании мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных целей.

Во-вторых, другим государствам следует подумать над тем, как остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь, отметил Си.

Также глава КНР предложил создать условия для восстановления мира на Украине и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности, а также уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

В апреле президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

В начале марта журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украине в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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