Лукашенко — аграриям: забудьте про санкции и прочие западные страшилки

«Сегодня стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие — прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться. Повторю еще раз: нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть. Но их надо забыть. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

