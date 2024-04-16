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Бывший помощник губернатора возглавил краевое минспорта в статусе и.о

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в период с 15 апреля по 7 июля исполнять обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края будет замминистра Андрей Ипатов.

Источник: Штаб общественной поддержки Пермского края

Соответствующее распоряжение подписано главой региона, пояснили в краевом правительстве. Причиной является декретный отпуск действующего министра спорта Татьяны Чесноковой.

Господин Ипатов окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). По данным «Ъ-Прикамье», прежде Андрей Ипатов работал в должности ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края, администрации губернатора Пермского края и правительства Пермского края. В январе господин Ипатов стал заместителем министра краевого минспорта.