Текслер поручил произвести выплаты участникам Великой Отечественной войны

Финансовая поддержка ветеранов войны организована по госпрограмме «Развитие социальной защиты населения Челябинской области». Получить выплату смогут следующие категории граждан:
- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
- лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Для ветеранов и инвалидов войны, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, для тружеников тыла — 10 тысяч рублей. Если южноуралец подходит под обе категории, то ему назначат сумму в размере 50 тысяч рублей. Финансовую помощь переведут на счета граждан. Подавать какие-либо заявления и документы не нужно.
Полную заявку на выплату южноуральцам подготовят 5 мая и в течение следующих трёх дней деньги перечислят получателям.
До нынешнего года сумма единовременной выплаты составляла лишь 15 тысяч рублей и предусматривалась только для воевавших на фронте. Однако в марте Алексей Текслер сообщил об увеличении суммы и поддержке дополнительных категорий граждан.