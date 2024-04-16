Текслер поручил произвести выплаты участникам Великой Отечественной войны

Для ветеранов и инвалидов войны, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, для тружеников тыла — 10 тысяч рублей. Если южноуралец подходит под обе категории, то ему назначат сумму в размере 50 тысяч рублей. Финансовую помощь переведут на счета граждан. Подавать какие-либо заявления и документы не нужно.