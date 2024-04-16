Адвокат Прохоров: красноярского бизнесмена Быкова этапируют в Карелию

Алексей Прохоров, адвокат красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова, официально подтвердил, что его подзащитный будет отбывать срок в Карелии. Ранее источники krsk.aif.ru также подтверждали эту информацию.
Адвокат отправил запрос во ФСИН, чтобы узнать, в какую именно тюрьму Карелии этапируют Быкова.
Напомним, Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств коммерсантов Александра Наумова, Кирилла Войтенко и криминального авторитета Владимира Филиппова, а также в организации покушения на Андрея Грабовского.
После частичного сложения наказаний Анатолия Быкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Адвокаты пытались оспорить приговор, но судья не изменил решения.