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Адвокат Прохоров: красноярского бизнесмена Быкова этапируют в Карелию

Адвокат красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова официально подтвердил, что его подзащитный будет отбывать срок в Карелии.

Источник: Следственный комитет РФ

Алексей Прохоров, адвокат красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова, официально подтвердил, что его подзащитный будет отбывать срок в Карелии. Ранее источники krsk.aif.ru также подтверждали эту информацию.

Адвокат отправил запрос во ФСИН, чтобы узнать, в какую именно тюрьму Карелии этапируют Быкова.

Напомним, Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств коммерсантов Александра Наумова, Кирилла Войтенко и криминального авторитета Владимира Филиппова, а также в организации покушения на Андрея Грабовского.

После частичного сложения наказаний Анатолия Быкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Адвокаты пытались оспорить приговор, но судья не изменил решения.