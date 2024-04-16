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Лукашенко назвал 2023 год почти провальным в сельском хозяйстве

Белорусские аграрии в минувшем году недобрали более 1 миллиона тонн зерна урожая, списав все на неблагоприятные погодные условия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. В ряде регионов страны не соблюдается структура посевных площадей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на специальном совещании.

«Говоря о растениеводстве, глава государства констатировал, что результат прошлого года почти провальный: уровень 2022 года удержать не удалось».

сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По его словам, белорусские крестьяне не добрали более 1 миллиона тонн зерна, 63 тысячи тонн овощей, 10 тысяч тонн льноволокна. Почти каждая третья сельхозорганизация получила урожайность ниже 20 центнеров с гектара.

Глава государства обратил внимание, что в правительстве во всем винят погодные условия, это же повторяют и председатели облисполкомов.

«Однако нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде».

выразил уверенность Александр Лукашенко.

После чего констатировал, что некоторые регионы не соблюдают структуру посевов, которую для них разработали ученые. Около 30−40% озимых высеваются в полях после недопустимых предшествующих культур.

Белорусский лидер обратил отдельное внимание, что за последние годы на 25% увеличились площади, отведенные под пшеницу, но половина из них непригодна для данной культуры. Это касается восточных и северных регионы.

«При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450−500 тысяч тонн».

привел данные он.

Александр Лукашенко в очередной раз напомнил, что поручал больше сеять белковые культуры, которые необходимы в животноводстве, но в настоящее время от рекомендованных 250 тысяч гектаров зернобобовыми засеяна лишь половина.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство