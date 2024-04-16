Лукашенко назвал 2023 год почти провальным в сельском хозяйстве

МИНСК, 16 апр — Sputnik. В ряде регионов страны не соблюдается структура посевных площадей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на специальном совещании.
«Говоря о растениеводстве, глава государства констатировал, что результат прошлого года почти провальный: уровень 2022 года удержать не удалось».
По его словам, белорусские крестьяне не добрали более 1 миллиона тонн зерна, 63 тысячи тонн овощей, 10 тысяч тонн льноволокна. Почти каждая третья сельхозорганизация получила урожайность ниже 20 центнеров с гектара.
Глава государства обратил внимание, что в правительстве во всем винят погодные условия, это же повторяют и председатели облисполкомов.
«Однако нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде».
После чего констатировал, что некоторые регионы не соблюдают структуру посевов, которую для них разработали ученые. Около 30−40% озимых высеваются в полях после недопустимых предшествующих культур.
Белорусский лидер обратил отдельное внимание, что за последние годы на 25% увеличились площади, отведенные под пшеницу, но половина из них непригодна для данной культуры. Это касается восточных и северных регионы.
«При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450−500 тысяч тонн».
Александр Лукашенко в очередной раз напомнил, что поручал больше сеять белковые культуры, которые необходимы в животноводстве, но в настоящее время от рекомендованных 250 тысяч гектаров зернобобовыми засеяна лишь половина.