ЦИК Молдовы: внедрение интернет-голосования на выборах приостановлено

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на время приостановила процесса внедрения интернет-голосования на выборах. Об этом заявила глава ведомства Анжела Караман.
Она отметила, что на данном этапе комиссия не может гарантировать защищенность этого метода голосования, поэтому принято решение временно отложить его внедрение.
«В целях упрощения процедуры голосования Центральная избирательная комиссия приняла концепцию интернет-голосования. Но на данном этапе более разумно отложить этот метод. Мы не сдаемся, а делаем паузу», — заявила Караман.
Она добавила, что в стратегический план ЦИК на 2020−2023 годы включена задача по развитию интернет-голосования, однако этап закупки программного обеспечения так и не был запущен.