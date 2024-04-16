Текслер проедет по проблемным челябинским дорогам

«В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. В этот четверг объезд по проблемным дорогам Челябинска. Маршрут составлю в том числе на основе ваших сообщений. Обязательно продолжим “Дорожный рывок” и в этом году!» — сообщил губернатор в телеграм-канале.