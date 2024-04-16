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Текслер проедет по проблемным челябинским дорогам

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля, ФедералПресс. На Южном Урале стартует сезон ремонта дорог. Губернатор Алексей Текслер призвал челябинцев сообщить о проблемных участках.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. В этот четверг объезд по проблемным дорогам Челябинска. Маршрут составлю в том числе на основе ваших сообщений. Обязательно продолжим “Дорожный рывок” и в этом году!» — сообщил губернатор в телеграм-канале.

Глава региона поручил начать ремонт как можно раньше. В пристальном внимании нуждаются местные дороги в муниципалитетах. В этом сезоне в планах отремонтировать около 800 км.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске отремонтируют разбитую дорогу от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Начался поиск подрядчика. За работу готовы заплатить до 35,9 млн рублей.