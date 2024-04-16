Текслер проедет по проблемным челябинским дорогам

«В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. В этот четверг объезд по проблемным дорогам Челябинска. Маршрут составлю в том числе на основе ваших сообщений. Обязательно продолжим “Дорожный рывок” и в этом году!» — сообщил губернатор в телеграм-канале.
Глава региона поручил начать ремонт как можно раньше. В пристальном внимании нуждаются местные дороги в муниципалитетах. В этом сезоне в планах отремонтировать около 800 км.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске отремонтируют разбитую дорогу от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Начался поиск подрядчика. За работу готовы заплатить до 35,9 млн рублей.