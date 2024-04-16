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Токаев поручил отменить крупные мероприятия из-за паводков в Казахстане

Президент рассказал, как именно государство помогает и планирует помогать пострадавшим от стихии.

Источник: Акорда

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, госорганам и акиматам отменить имиджевые и другие крупные мероприятия в Казахстане, передает Акорда (с казахского — Белая орда, официальная резиденция президента — Sputnik).

«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио».

сказал он.

Глава государства после облета подтопленных территорий области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения. Он пообещал, что государство примет все меры, чтобы обеспечить пострадавшим от паводков достойные условия жизни.

По словам президента,

  • на сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков;
  • после оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества;
  • для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура;
  • пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.

Токаев добавил, что поддержку получит каждый пострадавший.

«Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие», — подчеркнул он.

С другой стороны, добавил президент, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит.

«Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия».

отметил Токаев.

Он напомнил, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

«Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача», — заявил президент.

Токаев также указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.