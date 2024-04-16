Токаев поручил отменить крупные мероприятия из-за паводков в Казахстане

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, госорганам и акиматам отменить имиджевые и другие крупные мероприятия в Казахстане, передает Акорда (с казахского — Белая орда, официальная резиденция президента — Sputnik).
«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио».
Глава государства после облета подтопленных территорий области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения. Он пообещал, что государство примет все меры, чтобы обеспечить пострадавшим от паводков достойные условия жизни.
По словам президента,
- на сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков;
- после оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества;
- для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура;
- пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.
Токаев добавил, что поддержку получит каждый пострадавший.
«Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие», — подчеркнул он.
С другой стороны, добавил президент, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит.
«Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия».
Он напомнил, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.
«Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача», — заявил президент.
Токаев также указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.