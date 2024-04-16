Лукашенко: перерабатываться должно все без исключения, даже поросячий визг

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Необходимо разработать десятилетнюю стратегию развития ультрасовременного свиноводства в Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания по сельскому хозяйству.
По его словам, программа развития свиноводства должна учитывать вопросы генетики, получения необходимых кормов для животных и экологию.
При этом белорусский лидер обозначил такие ориентиры для производства, как углубленная переработка и экспансия на внешних рынках.
«Необходимо брать курс на углубленную переработку сырья, при которой создается высокая добавленная стоимость. Перерабатываться должно все без исключения, и даже поросячий визг», — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
По его мнению, складывающиеся на рынке условия позволяют белорусским производителям расширять собственный ассортимент и географию экспорта.