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Лукашенко: перерабатываться должно все без исключения, даже поросячий визг

Белорусские власти всерьез занялись разработкой отдельной современной программы по развитию свиноводства в республике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Необходимо разработать десятилетнюю стратегию развития ультрасовременного свиноводства в Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания по сельскому хозяйству.

По его словам, программа развития свиноводства должна учитывать вопросы генетики, получения необходимых кормов для животных и экологию.

При этом белорусский лидер обозначил такие ориентиры для производства, как углубленная переработка и экспансия на внешних рынках.

«Необходимо брать курс на углубленную переработку сырья, при которой создается высокая добавленная стоимость. Перерабатываться должно все без исключения, и даже поросячий визг», — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, складывающиеся на рынке условия позволяют белорусским производителям расширять собственный ассортимент и географию экспорта.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство