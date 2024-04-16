Кадровые вопросы, подход КНР к Украине и олимпийское перемирие. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой: «Это будет очная встреча в Кремле».
В середине дня у главы государства ожидается международный телефонный разговор.
О кооптации действующих губернаторов в кабмин
«Вы мне задаете вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем». Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о планах ввести в правительство нескольких действующих губернаторов после инаугурации президента РФ.
«Мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки. И не будем это делать и сейчас».
О подходе Китая к конфликту на Украине
«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен». «Нам хорошо известно то, что предлагает Пекин. Мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность».
«Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина, но еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-то изменений в позиции киевского режима».
Об олимпийском перемирии
«До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», в том числе французский президент Эмманюэль Макрон, предложивший идею остановки всех вооруженных конфликтов на время Олимпиады-2024 в Париже.
Российские власти уже «обращали внимание: как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться». «Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив».
О безопасности судоходства в Черном море
Кремлю «нечего сказать» о сообщении агентства Reuters, будто Киев сорвал достигнутые Россией, Турцией и Украиной договоренности о безопасном судоходстве в Черном море.
У Москвы и Анкары, действительно, «очень много разных тем на повестке дня»: «Мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем».
О планах Франции пригласить РФ на годовщину высадки в Нормандии
«Никаких не было пока приглашений», как об этом сообщают французские СМИ. «Мы не знаем, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи».
О статусе экстремистов для Беркович и Петрийчук
Режиссер Евгения Беркович и сценарист Светлана Петрийчук внесены в реестр террористов и экстремистов, «те ведомства, которые принимают такие решения, — они руководствуются нормой и буквой закона».
«По тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться в те ведомства, которые принимают решения на этот счет».