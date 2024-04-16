Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровые вопросы, подход КНР к Украине и олимпийское перемирие. Темы брифинга Пескова

Вопросы формирования правительства после инаугурации президента РФ, сбалансированный подход Пекина к конфликту на Украине, а также идея олимпийского перемирия стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой: «Это будет очная встреча в Кремле».

В середине дня у главы государства ожидается международный телефонный разговор.

О кооптации действующих губернаторов в кабмин

«Вы мне задаете вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем». Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о планах ввести в правительство нескольких действующих губернаторов после инаугурации президента РФ.

«Мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки. И не будем это делать и сейчас».

О подходе Китая к конфликту на Украине

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен». «Нам хорошо известно то, что предлагает Пекин. Мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность».

«Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина, но еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-то изменений в позиции киевского режима».

Об олимпийском перемирии

«До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», в том числе французский президент Эмманюэль Макрон, предложивший идею остановки всех вооруженных конфликтов на время Олимпиады-2024 в Париже.

Российские власти уже «обращали внимание: как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться». «Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив».

О безопасности судоходства в Черном море

Кремлю «нечего сказать» о сообщении агентства Reuters, будто Киев сорвал достигнутые Россией, Турцией и Украиной договоренности о безопасном судоходстве в Черном море.

У Москвы и Анкары, действительно, «очень много разных тем на повестке дня»: «Мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем».

О планах Франции пригласить РФ на годовщину высадки в Нормандии

«Никаких не было пока приглашений», как об этом сообщают французские СМИ. «Мы не знаем, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи».

О статусе экстремистов для Беркович и Петрийчук

Режиссер Евгения Беркович и сценарист Светлана Петрийчук внесены в реестр террористов и экстремистов, «те ведомства, которые принимают такие решения, — они руководствуются нормой и буквой закона».

«По тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться в те ведомства, которые принимают решения на этот счет».

Песков Дмитрий