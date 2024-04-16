Старыш на заседании ПАСЕ: репрессии оппозиции усилятся ближе к выборам

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Власти Молдовы строят в Европе тоталитарное государство, прикрываясь идеей евроинтеграции, заявил в своем обращении в рамках весенней сессии ПАСЕ депутат парламента Молдовы Константин Старыш.
«Сейчас, накануне президентских выборов, мы прогнозируем усиление репрессий по отношению к оппозиции… Наверняка будут сниматься с выборов кандидаты, возбуждаться уголовные дела, в первом чтении принят закон о лишении гражданства Республики Молдова для тех граждан, которые внесены в так называемые “санкционные списки Европы”. Проблема в том, что эти списки составляются молдавскими спецслужбами, а европейские государства их не проверяют», — заявил Старыш.
«Парадокс: в центре Европы существует тоталитарное государство, которое прикрывает беззакония благородной идеей евроинтеграции», — добавил депутат.
Он напомнил, что минувшей осенью в преддверии всеобщих местных выборов власти запретили участвовать в местных выборах некоторым оппозиционным политформированиям, в результате чего «тысячи граждан Молдовы были лишены права быть избранными».
«Интересно, что Конституционный суд Молдовы признал неконституционным отстранение от участия в местных выборах оппозиционных партий, но результаты выборов уже являются дискредитированными. Миссия наблюдателей ОБСЕ констатировала, что выборы прошли со значительными нарушениями», — отметил Старыш.