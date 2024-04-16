Старыш на заседании ПАСЕ: репрессии оппозиции усилятся ближе к выборам

«Сейчас, накануне президентских выборов, мы прогнозируем усиление репрессий по отношению к оппозиции… Наверняка будут сниматься с выборов кандидаты, возбуждаться уголовные дела, в первом чтении принят закон о лишении гражданства Республики Молдова для тех граждан, которые внесены в так называемые “санкционные списки Европы”. Проблема в том, что эти списки составляются молдавскими спецслужбами, а европейские государства их не проверяют», — заявил Старыш.