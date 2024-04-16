Экс-глава Гагаузии призвала власти Молдавии к досрочным выборам

КИШИНЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Бывшая глава Гагаузской автономии, руководитель ассоциации «Платформа Молдова» Ирина Влах призвала власти Молдавии к досрочным парламентским выборам для вывода страны из кризиса.
«Отдельные перестановки не изменят картины. Действующее правительство должно в полном составе уйти в отставку без назначения нового премьер-министра. Это откроет законный путь для досрочных выборов [в парламент] и спасения Молдовы», — обратилась Влах к премьеру Дорину Речану и председателю парламента Игорю Гросу в Telegram-канале. По ее словам, власти Молдавии обсуждают новые перестановки в правительстве.
Кабинет Речана, как и предыдущее правительство премьера Натальи Гаврилицы, был утвержден правящей Партией действия и согласия (ПДС). Гаврилица ушла в отставку в феврале 2023 года на фоне массовых акций протеста. В кабинете Речана сменилось уже три министра из 14-ти. Участники протестов, которые периодически проходят в республике, возлагают на действующую власть ответственность за стремительный рост цен и уровень бедности в стране. Как показали выборы в местные органы власти в ноябре 2023 года, ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.