Экс-глава Гагаузии призвала власти Молдавии к досрочным выборам

Кабинет Речана, как и предыдущее правительство премьера Натальи Гаврилицы, был утвержден правящей Партией действия и согласия (ПДС). Гаврилица ушла в отставку в феврале 2023 года на фоне массовых акций протеста. В кабинете Речана сменилось уже три министра из 14-ти. Участники протестов, которые периодически проходят в республике, возлагают на действующую власть ответственность за стремительный рост цен и уровень бедности в стране. Как показали выборы в местные органы власти в ноябре 2023 года, ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.