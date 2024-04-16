Губернатор Махонин предложил налоговую льготу для компаний, развивающих учреждения СПО

Глава Прикамья отметил, что в регионе выше, чем в среднем по России и в ПФО, растет по уровню занятости населения. Сейчас количество вакансий в крае составляет 30 тысяч. При этом официальное число безработных в несколько раз меньше.
Краевые власти призывают работодателей сохранять и расширять рабочие места. Для этого в Прикамье развивают инфраструктуру техникумов, колледжей и вузов. Например, впервые с советских времен были построены общежития для СПО в Перми и Чернушке, а также завершили реконструкцию политехнического колледжа им. Славянова. В этом году сдали новый учебный корпус для пермского авиатехникума имени Швецова. Образовательное учреждение теперь рассчитано на 1000 мест.
«В учреждении установлен комплекс станков с ЧПУ и полноразмерные макеты двигателей ПС-90А и ПД-14. Последний, как и планировалось, запущен в серийное производство», — пояснил губернатор.
В связи с этим для предприятий, которые участвуют в оснащении учреждений, планируется ввести инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль при безвозмездной передаче имущества образовательным организациям системы СПО.
По словам Махонина, краевые власти за три года построят 22 объекта для учреждений СПО в 12 территориях региона. Среди этих объектов — общежития, учебные корпуса, производственные мастерские и спортобъекты.
В ежегодном послании губернатор сделал акцент и на подготовке квалифицированных кадров, улучшению материально-технической базы образовательных учреждений. В частности, он поручил краевому минобру сформировать заявку для участия в новых федеральных программах капремонта и оснащения колледжей и техникумов.
Согласно планам краевых властей по развитию профобразования в регионе, к началу нового учебного года в Прикамье планируется запустить 10 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». А к 2030 году минобру Прикамья поручили вместе с предприятиями довести их число до 20.
Кроме этого, в Пермском крае могут быть созданы новые передовые инженерные школы со специализацией по нефтедобыче, технологиям фотоники, а также фармация, биотехнологиям и агропрома.
Напомним, ранее в столицу Прикамья с рабочим визитом приезжал полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе с главой региона Дмитрием Махониным он посетил в Перми социально значимые объекты. Среди них — новый корпус школы «Точка», который открылся 25 января.