Губернатор Махонин предложил налоговую льготу для компаний, развивающих учреждения СПО

Краевые власти призывают работодателей сохранять и расширять рабочие места. Для этого в Прикамье развивают инфраструктуру техникумов, колледжей и вузов. Например, впервые с советских времен были построены общежития для СПО в Перми и Чернушке, а также завершили реконструкцию политехнического колледжа им. Славянова. В этом году сдали новый учебный корпус для пермского авиатехникума имени Швецова. Образовательное учреждение теперь рассчитано на 1000 мест.