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Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами Северного Казахстана

Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации.

Источник: Акорда

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершение рабочей поездки встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами Северо-Казахстанской области.

Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией.

Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких проинформировала Главу государства об открытии в каждом районе пунктов приема гуманитарной помощи.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Birgemiz Анастасия Волкова сообщила о создании оперативного штаба волонтеров быстрого реагирования. Штаб проводит обучение и координацию работы более 2500 волонтеров.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 млн тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередач.

Как сообщил руководитель ТОО «Кызылжар жолдары» Асхат Жолдаспаев, компания принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин.