Военные сборы стартовали в Астане

«Мне 30 лет. Работаю начальником юридического департамента. В 2020 году во время вспышки коронавирусной инфекции был добровольцем спецотряда, больше месяца мы работали в опративном штабе акимата. И вот, спустя 4 года, вновь прибыл на сборы. Каждый из нас должен быть готов встать на защиту страны».