Военные сборы стартовали в Астане

Сто рядовых, сержантов и офицеров, состоящих в запасе Вооруженных сил РК, отправились на десятидневные учебные воинские сборы в войсковую часть 99255. Сбор состоялся на плацу Департамента по делам обороны города Астаны.
В течение десяти дней призванные на воинские сборы граждане будут проживать в казарменных условиях, они закрепят теорию, а на учебном полигоне с ними будут проведены практические занятия по огневой подготовке.
Как отметил представитель Департамента по делам обороны города Астаны полковник запаса Гани Артыков, на время прохождения сборов работающие граждане освобождаются от трудовой деятельности с сохранением средней месячной заработной платы за счет средств республиканского бюджета. Нетрудоустроенные граждане получат выплату из расчета минимальной заработной платы, установленной по стране.
«Сегодня в плановом порядке мы отправляем приписанных военнобязанных на воинские сборы в территориальную бригаду города Астаны. В ходе сбров будут практически отработаны вопросы оповещения, приема, призыва и доставки мобилизованных ресурсов в местную территориальную бригаду. Будет также уделено внимание повышению уровня взаимодействия войсковой части 99255 со структурными подразделениями столичного акимата».
Сотрудник аппарата Мажилиса Парламента РК лейтенант запаса Саурык Абирбек рассказал, что последний раз в воинских сборах участвовал в 2015 году на военной кафедре Казахского гуманитарного юридического университета.
«Считаю, что прохождение воинских сборов в свете нынешней геополитической ситуации в мире — необходимость для каждого казахстанца. Граждане должны участвовать в укреплении обороноспособности страны».
По словам сотрудника АО «Государственная техническая служба» капитана запаса Аяна Каипова, воинские сборы — это отличная возможность для поддержания воинских навыков.
С пониманием к проводимому мероприятию отнесся и военнообязанный Мадияр Сеитжагыпар.
«Мне 30 лет. Работаю начальником юридического департамента. В 2020 году во время вспышки коронавирусной инфекции был добровольцем спецотряда, больше месяца мы работали в опративном штабе акимата. И вот, спустя 4 года, вновь прибыл на сборы. Каждый из нас должен быть готов встать на защиту страны».
В столице мероприятие по сбору военнообязанных проводится традиционно каждую весну и осень. Успешно освоившие программу воинских сборов будут представлены к очередному воинскому званию.