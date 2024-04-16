Таможенный комитет опроверг сообщение о возврате узбекистанского топлива

Напомним, ранее стало известно, что Управление национальных стандартов талибов вернуло в Узбекистан из порта Хайратон две нефтяных цистерны объемом около 120 тысяч литров из-за низкого качества топлива.
Пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана уточнило, что возвращенные нефтепродукты не произведены в Узбекистане.
«120 тонн топлива, погруженные в два танкера, были отправлены в Афганистан из России и перемещались по территории нашей страны в транзитном режиме», — объяснили в Таможенном комитете.
Поскольку афганская сторона вернула топливо, 6 апреля 2024 года танкеры вошли в Узбекистан через пограничный таможенный пост «Айритом».
Напомним, что в августе прошлого года Афганистан также выступил с заявлением о возврате Узбекистану 67 железнодорожных цистерн с нефтью из-за ее низкого качества. В ответ на это «Узбекнефтегаз» дал официальное опровержение.
* Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.