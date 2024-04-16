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Таможенный комитет опроверг сообщение о возврате узбекистанского топлива

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Таможенный комитет Узбекистана опроверг информацию о том, что возвращенное талибами* топливо произведено в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, ранее стало известно, что Управление национальных стандартов талибов вернуло в Узбекистан из порта Хайратон две нефтяных цистерны объемом около 120 тысяч литров из-за низкого качества топлива.

Пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана уточнило, что возвращенные нефтепродукты не произведены в Узбекистане.

«120 тонн топлива, погруженные в два танкера, были отправлены в Афганистан из России и перемещались по территории нашей страны в транзитном режиме», — объяснили в Таможенном комитете.

Поскольку афганская сторона вернула топливо, 6 апреля 2024 года танкеры вошли в Узбекистан через пограничный таможенный пост «Айритом».

Напомним, что в августе прошлого года Афганистан также выступил с заявлением о возврате Узбекистану 67 железнодорожных цистерн с нефтью из-за ее низкого качества. В ответ на это «Узбекнефтегаз» дал официальное опровержение.

* Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.

топливо