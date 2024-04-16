Мэр Сергей Шелест наградил омских меценатов

Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут наградили меценатов. Памятного знака «Меценат года — 2023» за вклад в развитие школы № 81 был удостоен гендиректор ГК «Стройбетон» Александр Сасин.
Первые лица города также вручили нагрудные знаки «Меценат» исполнительному директору ООО «Промышленная Компания “Металлинвест” Таймасу Абдуалинову, директору ООО “СтройТраст” Арману Акопяну, директору ООО “Транспортная компания “Автобусы Омска” Юрию Арчибасову, генеральному директору ООО “Омск сайдинг инвест” Хусайну Закриеву, директору ООО “РСТ групп” Максиму Котовскому, директору ООО “Антикор Авто” Павлу Маркелову, директору ООО “ГК “СТРОЙ-Логистик” Женису Садуову, директору ООО “Промстройкомплект-Сервис” Шамилу Шихмирзаеву.
— Благодарю всех участников проекта «Меценатство» за вклад в развитие родного города. Желаю им успехов, процветания, крепкого здоровья и новых проектов, направленных на улучшение жизни омичей, — написал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Благодарность за благотворительную деятельность по реализации социально значимых проектов получили известный российский меценат и благотворитель Сергей Козубенко и председатель Совета директоров АО «Группа компаний “Титан” Михаил Сутягинский.