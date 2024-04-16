Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост

Британский таблоид The Sun ранее сообщил, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля этого года. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для этой цели Украине понадобится от 20 до 40 ракет Storm Shadow, истребители F-16 и морские беспилотники Sea Baby.
«Украина пошла вразнос, а вслед за ней начали шарахаться из стороны в сторону и ее спонсоры… Правда, опыт иранской атаки на Израиль говорит, что всего этого (перечисленных в публикации средств для удара по мосту — ред.) может не хватить не только для разрушения моста, а даже для нанесения ему серьезных повреждений. Но главное — не результат, а готовность Запада в своих СМИ открыто обсуждать такие темы», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Председатель Госсовета РК напомнил, что год назад западные медиа обсуждали перспективы и масштабы украинского контрнаступления, но сейчас у киевского режима ужен не осталось варианта на «успех», помимо теракта.
«Но мы уверены, что наши ПВО сорвут все эти людоедские замыслы. Все мы должны быть готовы оказать им, как и службам безопасности, всю необходимую поддержку для максимальной эффективности их работы. От этого зависит не только безопасность нашей страны, но и личная безопасность каждого из нас», — отметил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы Зеленского свидетельствуют о правильности решения начать специальную военную операцию в феврале 2022 года. По его словам, киевский режим открыто говорит о своих террористических планах в отношении инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность".
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.