Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост

«Украина пошла вразнос, а вслед за ней начали шарахаться из стороны в сторону и ее спонсоры… Правда, опыт иранской атаки на Израиль говорит, что всего этого (перечисленных в публикации средств для удара по мосту — ред.) может не хватить не только для разрушения моста, а даже для нанесения ему серьезных повреждений. Но главное — не результат, а готовность Запада в своих СМИ открыто обсуждать такие темы», — написал Константинов в своем Telegram-канале.