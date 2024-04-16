Касым-Жомарт Токаев прилетел в Костанайскую область

На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остаётся 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населённых пунктах.