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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Костанайскую область

После посещения СКО борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облёт подтопленных территорий для ознакомления с ситуацией в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщил аким Кумар Аксакалов, в связи с паводками объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области. Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населённых пунктов.

На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остаётся 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населённых пунктах.

Президент проинформирован о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населённых пунктов.