Минобороны разъяснило порядок явки в военный комиссариат по СМС-оповещению

Сообщение от военного комиссариата будет содержать следующую информацию: время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться гражданину, а также телефон для справок. Министерство обороны обращает внимание, что такое сообщение не содержит ссылок и не требует ответа. Личные или паспортные данные по телефону военкомат никогда не запрашивает.