Минобороны разъяснило порядок явки в военный комиссариат по СМС-оповещению

Теперь граждане могут получать оповещение о том, что им необходимо явиться в военкомат, через сервис коротких сообщений. СМС-сообщения станут дополнительным каналом оповещения, а повестка по-прежнему останется основным.
«В закон Республики Беларусь “О воинской обязанности и воинской службе” внесены изменения, в том числе касающиеся оповещения граждан для явки в военкомат. Теперь белорусы могут получать оповещения о том, что им необходимо явиться в военкомат, через СМС-сообщения. Это распространенная во всем мире практика, главные ее преимущества — удобство, оперативность, доступность.
Оператор связи каждому военному комиссариату присвоил так называемое альфа-имя. Оно будет значиться в графе «отправитель». Со списком альфа-имен, присвоенных военкоматам, можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны.
Сообщение от военного комиссариата будет содержать следующую информацию: время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться гражданину, а также телефон для справок. Министерство обороны обращает внимание, что такое сообщение не содержит ссылок и не требует ответа. Личные или паспортные данные по телефону военкомат никогда не запрашивает.
«Напоминаем, что вызов в военкомат, в какой бы форме он ни пришел, может иметь различные цели: от уточнения данных воинского учета военнообязанного до мероприятий мобилизационной подготовки. В любом случае явиться следует в срок. За неявку по повестке, как и ранее, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предостерегла пресс-атташе министра обороны.